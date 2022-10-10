У міністерстві енергетики повідомили про припинення експорту електроенергії до Європи

З вівторка, 11 жовтня, Україна припинить експорт електроенергії до Європейського Союзу через російські ракетні обстріли українських енергетичних об’єктів. Такий крок вимушений та необхідний для стабілізації власної енергосистеми.

У Міненергетики повідомили, що атаками на енергетичні об’єкти Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз.

«Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко у понеділок, 10 жовтня.

У міністерстві зазначили, що електроенергія, яку Україна після синхронізації енергосистем експортувала до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми. Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що понад сім місяців перебуває в російській окупації.

«Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми», – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масованих ударів по енергетичних об’єктах в різних областях України.