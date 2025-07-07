Юрій Микитка сидів на пасажирському кріслі та давав вказівки 8-річній доньці щодо керування автомобілем

Поліцейські Львівщини затримали 28-річного чоловіка, який вдруге посадив за кермо 8-річну доньку та опублікував відео у соцмережах. Неповнолітня їхала по центру Пустомитів на BMW, коли батько сидів на пасажирському кріслі.

7 липня місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому 8-річна дівчинка сидить за кермом BMW, а поруч на пасажирському сидінні її батько та дає вказівки щодо кермування та знімає на відео. ZAXID.NET вдалось ідентифікувати, що дівчинка їхала за кермом у центрі Пустомитів, а згодом, на прохання батька, припаркувалася біля місцевої пожежної частини. На другому відео дитина вже сидить на колінах у батька та керує автомобілем майже у сутінках.

Як видно із відео з салону, дівчинка керує автомобілем BMW. У повідомленні поліції вказано, що 28-річний чоловік уже не вперше садить неповнолітню дитину за кермо. Ймовірно йдеться про 28-річного Юрія Микитку, який вже фігурував у аналогічному інциденті. На початку червня він посадив доньку за кермо автомобіля Volvo C30, а коли дівчинка завела автомобіль, він побіг їй у слід і просив гальмувати. При цьому, поруч на пасажирському сидінні перебував і малолітній хлопчик. За це Пустомитівський районний суд оштрафував Юрія Микитку на 850 грн.

Цього разу йому загрожує 42,5 тис. грн штрафу з вилученням водійського посвідчення від 5 до 7 років та з конфіскацією авто. На порушника склали адміністративні протоколи за ч.2 ст.184 (невиконання батьківських обов’язків) та ч.5 ст.126 (передача керування тим, хто не має права) КУпАП.

Додамо, що на Юрія Микитку зареєстровані три автомобілі – Audi A6, BMW M3, BMW 320CI. Він зареєстрований як ФОП та займається будівельними роботами. Судячи з судового реєстру, його неодноразово штрафували за порушення правил дорожнього руху.