Водія легковика зупинили за порушення ПДР на вул. Шевченка

На вулиці Шевченка у Львові патрульні зупинили легковик Volkswagen Jetta, за кермом якого був 15-річний підліток. У результаті на маму хлопця, яка сиділа поруч, склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

Як повідомили в неділю, 6 липня, у патрульній поліції Львівщини, під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого порушив ПДР. Патрульні зупинили автівку.

«Під час спілкування з водієм ми встановили, що водій – неповнолітній. На пасажирському сидінні була мати 15-річного підлітка. Жінка пояснила, що дозволила синові сісти за кермо, не усвідомлюючи всіх наслідків такого вчинку», – йдеться в повідомленні поліції.

За кермом авто виявився неповнолітній хлопець

Інспектори провели з громадянкою профілактичну бесіду та склали на маму протокол за ч. 3 ст. 184 (вчинення адміністративних правопорушень дітьми віком від 14 до 16 років, відповідальність за які несуть батьки) КУпАП. За таке порушення передбачений штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

У патрульній поліції наголосили, що допуск неповнолітнього до керування транспортним засобом — це не лише порушення закону, а й величезний ризик для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху.