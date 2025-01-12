На неповнолітнього водія склали два адмінпротоколи

У Львові неповнолітній водій Volkswagen виїхав на бордюр, перекинувся на дах і зʼїхав у кювет. На місце викликали батьків підлітка, на нього склали два адмінпротоколи.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції, ввечері в неділю, 12 січня, правоохоронці отримали виклик на вул. Миколайчука. За попередньою інформацією, 16-річний хлопець за кермом автомобіля Volkswagen Jetta не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і виїхав на бордюр. Унаслідок зіткнення автомобіль перекинувся на дах і зʼїхав у кювет.

Автомобіль із 16-річним водієм перекинувся на дах

На місце події викликали батьків неповнолітнього. На юнака склали два протоколи: за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Їх має розглянути суд.