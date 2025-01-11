ДТП трапилась 10 січня на вул. Папоротній у Львові

У Львові нетверезий водій Subaru TriBeCa вʼїхав у паркан і утік із місця ДТП. Його розшукали поліцейські завдяки свідченням очевидиці. Зʼясувалося, що він уже був позбавлений водійського посвідчення.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Львівщини, 10 січня правоохоронці отримали виклик на вул. Папоротну на Левандівці, де, зі слів перехожої, автомобіль вʼїхав в огорожу будинку та втік з місця події. Жінка передала поліцейським номерний знак автомобіля.

Поліцейські обстежили прилеглі території і виявили припаркований автомобіль Subaru TriBeCa зі значними ушкодженнями з відповідним номерним знаком. Водієм виявився 53-річний чоловік. Він зізнався у скоєному і сказав, що випив після ДТП алкоголь.

«Результат перевірки на пристрої Драгер перевищив його вимірювальний діапазон і показав три стрілки догори. Чоловік виявився вже позбавлений посвідчення водія», – повідомили у поліції.

На водія склали постанову за керування транспортним засобом при позбавленні водійського посвідчення. На нього склали три протоколи: за скоєну ДТП, за втечу з місця події та за вживання алкоголю після ДТП до проходження огляду. Йому загрожує 34 тис. грн штрафу або 15 днів адміністративного арешту.