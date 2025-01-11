ДТП трапилась 10 січня у Яворові

У Яворові поліцейські затримали водія, який спричинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 10 січня о 18:40 у Яворові. На трасі Яворів – Грушів 38-річний місцевий мешканець за кермом Volvo XC70 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Sharan, за кермом якого був 59-річний мешканець райцентру.

Внаслідок ДТП пасажирки Volkswagen Sharan, мешканки Яворова віком 29 і 55 років, травмувалися. Їх госпіталізували до лікарні. Слідчі встановили, що водій Volvo XC70 перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років позбавлення волі.