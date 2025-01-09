ДТП трапилась 8 січня у селі Тарасівка Львівського району

У селі біля Львова водій автомобіля Škoda на смерть збив невідомого пішохода, після чого на нього наїхав водій мікроавтобуса Volkswagen. Поліція просить очевидців ДТП допомогти зʼясувати його особу.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 8 січня, о 23:03 у селі Тарасівка Львівського району. На трасі Львів – Тернопіль 72-річний мешканець Хмельницької області за кермом автомобіля Škoda Octavia наїхав на чоловіка віком 35-40 років, після чого на нього ще наїхав мікроавтобус Volkswagen Transporter, за кермом якого був 63-річний мешканець Кіровоградської області.

Пішохід від отриманих травм помер на місці події, його особу встановлюють. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Поліція просить усіх, кому відома інформація, що допоможе встановити обставини ДТП та особу загиблого, повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.