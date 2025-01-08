Смертельна ДТП у селі Корчин

У середу, 8 січня, біля села Корчин Радехівської громади на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі легковика Mazda та вантажівки.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, ДТП сталася вранці близько 9:30 біля села Корчин поблизу Радехова. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика Mazda. Його пасажири буди доправлені до лікарні.

Обставини аварії та точну кількість постраждалих ще встановлюють.