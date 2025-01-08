Водій Mazda загинув у ДТП з вантажівкою біля Радехова
Смертельна ДТП у селі Корчин
У середу, 8 січня, біля села Корчин Радехівської громади на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі легковика Mazda та вантажівки.
Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, ДТП сталася вранці близько 9:30 біля села Корчин поблизу Радехова. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика Mazda. Його пасажири буди доправлені до лікарні.
Обставини аварії та точну кількість постраждалих ще встановлюють.
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