24 серпня на вул. Науковій водій кросовера збив двох людей на пішохідному переході

Франківський районний суд міста Львова виніс вирок 81-річному львів’янину Володимиру Драгану, який за кермом кросовера Volkswagen Tiguan у серпні цього року збив двох пішоходів на регульованому пішохідному переході на вул. Науковій у Львові. У результаті наїзду один пішохід загинув, а інша пішохідка з травмами потрапила до лікарні. Винуватцю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, 24 серпня увечері близько 19:30 Володимир Драган на кросовері Volkswagen Tiguan на вуд. Науковій, 64 збив чоловіка та жінку, які переходили дорогу в межах регульованого пішохідного переходу на дозволений для пішоходів зелений сигнал світлофора. У результаті наїзду 70-річний пішохід загинув на місці, а 51-річна пішохідка потрапила до лікарні з травмами середнього ступеня важкості.

Обвинувачений свою вину у вчиненому визнав та розкаявся, він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Також винуватець відшкодував потерпілим завдані збитки.

Суддя Богдана Кушнір затвердила згадану угоду про визнання винуватості. Вироком суду Володимира Драгана визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть постраждалого (ч. 2. Ст. 286 ККУ) та призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки випробувального терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.