На вул. Науковій у Львові водій кросовера збив двох людей на пішохідному переході

Ввечері у суботу, 24 серпня, на вул. Науковій у Львові водій кросовера збив двох людей на пішохідному переході. Одна людина загинула, інша з травмами перебуває у лікарні.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталась 24 серпня близько 19:50 на вул. Науковій у Львові. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, 81-річний житель Львова, здійснив наїзд на пішоходів, 51-річну львів’янку та 70-річного львів’янина, які переходили дорогу через пішохідний перехід.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.