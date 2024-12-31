Смертельна аварія сталася в селі Насташине Бурштинської громади

Ввечері 30 грудня в селі Насташине Бурштинської громади сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинули 20-річний водій та четверо пасажирів автомобіля BMW. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, аварія сталася на трасі Н-09 близько 21:40. Поліцейські встановили, що 20-річний водій автомобіля BMW 520, мешканець Бурштина, перевищив допустиму швидкість та на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу. Там чоловік зіткнувся з вантажівкою DAF, за кермом якої був 52-річний мешканець Молдови.

«У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні, загинули на місці. Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезий», – зазначають правоохоронці.

За інформацією рятувальників, які працювали на місці події, загинули дві дівчини віком 15 та 18 років, а також троє хлопців віком 20, 18 та 16 років.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).