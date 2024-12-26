Аварія сталася в селі Кленовець Мукачівського району

Смертельна аварія сталася 25 грудня близько 22:00 в селі Кленовець Мукачівського району. Водій Daewoo Lanos на смерть збив 33-річного пішохода і втік з місця ДТП. Закарпатця затримали, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 26 грудня, внаслідок аварії на Мукачівщині житель села Верхня Визниця загинув на місці. Щоб розшукати водія, в регіоні ввели спеціальну поліцейську операцію.

«Правоохоронцям вдалося розшукати покинутий автомобіль Daewoo Lanos, з характерними для ДТП ушкодженнями. Буквально через годину затримано і самого водія – 19-річного мешканця селища Кольчино. Його освідували – чоловік був тверезий», – зазначили у поліції.

Підозрюваного помістили в ізолятор тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого, йому загрожує до 8 років ув’язнення.