ДТП сталася вночі 12 червня в селі Підвиноградів Берегівського району

Виноградівський районний суд визнав мешканця села Тросник Михайла Копинця винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння аварії, в якій загинула 44-річна пішохідка, водієві Tesla призначили 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання замінили на 3 роки умовного.

Вирок винесли 17 грудня. Йдеться про ДТП, яка сталася вночі 12 червня в селі Підвиноградів Берегівського району. Михайло Копинець на швидкості понад 80 км/год збив місцеву мешканку, яка переходила дорогу. Від численних травм жінка загинула на місці події.

У судовому засіданні водій визнав свою вину і пояснив, що їхав неосвітленою ділянкою дороги і не встиг загальмувати, коли побачив пішохідку. Михайло Копинець підтвердив, що перевищив допустиму швидкість і зазначив, що потерпіла була у темному одязі. Суд врахував, що водій компенсував завдану шкоду сестрі загиблої і вона не має претензій до обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Михайла Копинця винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.