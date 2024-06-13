Жінка переходила дорогу у невстановленому місці

У селі Підвиноградів Берегівського району, що на Закарпатті, трапилась ДТП. Внаслідок аварії загинула 44-річна жінка-пішохід, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Про це у четвер, 13 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Закарпатської області.

Повідомлення про ДТП до правоохоронців надійшло у середу, 12 червня, близько 23:50. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо, правоохоронці встановили, що 20-річний мешканець села Тросник Виноградівської громади, керуючи автомобілем Tesla, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на 44-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу в невстановленому місті.

Жінка від отриманих травм загинула на місці події. За даними правоохоронців, 20-річний водій перебував за кермом у тверезому стані.

Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили на спецмайданчик поліції. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть жінки, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Щоб остаточно встановити причину смертельної аварії, слідчі проведуть низку експертиз.

Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, на Закарпатті трапилась смертельна ДТП: авто Ford Galaxy з’їхало у кювет та влетіло у дерево. 35-річний водій загинув на місці події.