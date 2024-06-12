35-річний водій загинув на місці аварії, його тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники

У вівторок, 11 червня, на Закарпатті трапилась смертельна ДТП: авто Ford Galaxy з’їхало у кювет та влетіло у дерево. 35-річний водій загинув на місці аварії, його тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники. У салоні авто було двоє неповнолітніх, 15-річну дівчину медики госпіталізували.

Як повідомили у ДСНС Закарпатської області, аварія сталась 11 червня приблизно о 16:20 на дорозі Львів-Самбір-Ужгород в с. Зарічово. За попередніми даними, водій автомобіля Ford Galaxy не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та допустив зіткнення із деревом. Від отриманих травм 35-річний чоловік загинув на місці. Його тіло з понівеченого авто вирізали рятувальники.

У автомобілі в момент зіткнення знаходилось двоє пасажирів. 16-річний юнак відбувся легким переляком, а 15-річну дівчину працівники екстреної медичної допомоги доправили до Перечинської лікарні із подальшим ушпиталенням.