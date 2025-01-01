Унаслідок ДТП жінка загинула на місці

У вівторок пізно ввечері, 31 грудня, на трасі Львів – Краковець поблизу міста Яворів на Львівщині водій легковика на смерть збив пішохідку, віком близько 45-50 років. Поліцейські встановлюють особу загиблої.

За даними поліції Львівщини, смертельна ДТП сталася близько 23:00 на трасі поблизу села Черчик Яворівського району. 61-річний водій автомобіля Škoda Octavia, житель Хмельницької області, здійснив наїзд на жінку, яка внаслідок отриманих травм загинула на місц.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу загиблої. Її прикмети: вік – 45-50 років, зріст – 170 сантиметрів, була одягнена в темний одяг. Усіх, хто має будь-яку інформацією, що допоможе встановити особисті дані загиблої, просять звернутися на оперативну лінію 102.

Cмертельна аварія сталася на трасі біля Яворова

За фактом смертельної аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.