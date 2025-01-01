Водій мопеда загинув на місці аварії

У вівторок, 31 грудня, на трасі Львів – Краковець поблизу Яворова водій вантажівки збив 63-річного водія мопеда.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 на трасі поблизу села Глиниці Яворівської громади. Відбулося зіткнення вантажівки Iveco Stralis, якою керував 63-річний львів’янин, та мопеда Honda Dio, за кермом якого був 63-річний мешканець Яворівського району. Унаслідок ДТП водій мопеда загинув на місці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.