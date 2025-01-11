Інцидент трапився 10 січня на залізничній станції «Підзамче» у Львові

У Львові 60-річний чоловік загинув під колесами потяга. Наразі правоохоронці встановлюють, який потяг збив чоловіка і за яких обставин.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у пʼятницю, 10 січня, близько 18:20, на залізничній станції «Підзамче» у Львові. Поки що не встановлений потяг наїхав на 60-річного львів’янина. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Поліцейські просять усіх свідків ДТП зголоситися на оперативну лінію «102».