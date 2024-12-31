Пожежу ліквідували о 6:54 ранку

На Львівщині під час пожежі в деревʼяному житловому будинку загинув господар помешкання. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння пожежі.

Як повідомила пресслужба ДСНС, уночі 31 грудня в селі Великосілки виникла пожежа у деревʼяному житловому будинку. Вогонь знищив житловий будинок, але рятувальники запобігли поширенню полум’я на господарську будівлю.

Під час гасіння виявили тіло 92-річного власника. Його передали поліцейським. Пожежу ліквідували о 6:54.