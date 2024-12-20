На місці згорілої будівлі кінотеатру планують облаштувати Музей Гідності

Завали кінотеатру «Дзвін», який згорів під час пожежі 18 вересня, повністю розібрали. На його місці планують створити новий музей Героїв. Про це 20 грудня повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Як видно з оприлюднених фото, всі конструкції будівлі повністю розібрали. За словами голови Галицької районної адміністрації Галини Гладяк, усі комунікації, приєднані до будівлі, від’єднали і запломбували. Залишилося ще прибрати дрібне будівельне сміття.

«Рішенням виконавчого комітету нашій адміністрації було доручено провести невідкладні протиаварійні роботи з ліквідації наслідків пожежі кінотеатру “Дзвін” на вул. Шептицьких, 45, яка трапилась у вересні цього року. Тобто, провести демонтаж усіх згорілих конструкцій будівлі. Оскільки там було багато великих і важких конструкцій, ми найняли підрядну організацію для проведення цих робіт. Станом на сьогодні ці роботи фактично проведені – конструкції демонтовано і вивезено. Зараз залишається ще прибрати незначне дрібне сміття», – зазначила Галина Гладяк.

Далі місто працюватиме над концепцією створення нового музею на цій території. За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, територія колишнього кінотеатру кілька років тому була передбачена для створення Музею Гідності. Через тривалі судові процеси за будівлю і повномасштабне вторгнення ці плани довелось відкласти. Під час війни музей на місці кінотеатру не будуватимуть, однак розроблять його концепцію.

Будівельне сміття на місці демонтованого кінотеатру

«Питання майбутнього музею будемо розглядати також на комісії меморіалізації. Всі ідеї будемо обговорювати з максимально широким колом людей і лише після цього буде презентовано концепцію нового музею», – повідомив керуючий справами виконавчого комітету Євген Бойко.

Нагадаємо, вночі 18 вересня у Львові зафіксували серію можливих умисних підпалів. Зокрема, близько 5 ранку спалахнула будівля кінотеатру «Дзвін» на вулиці Шептицьких. У будівлі горів дах та саме приміщення. Кінотеатр збудували у 1940-х роках на місці колишнього базару братів Гредель, як тимчасове місце для показів кіно. Оскільки інших кінотеатрів у цій частині Львова не було, він користувався популярністю. Згодом літній кінотеатр вирішили пристосувати до холодних пір року – так виник «Маяк». У 1990-х заклад перейменували на «Дзвін». Окрім показів кіно, там часто влаштовували концерти, але застаріла техніка вплинула на популярність кінотеатру, тому він занепав.

Уже в 2000-х роках він не працював, а 2007 року місто вирішило передати споруду в оренду, щоб створити культурно-мистецький центр імені Степана Бандери. Центр так і не зробили, а в березні 2019 року погодили створення комунального «Меморіального музею Гідності» на місці «Дзвону».

Після цього до Львівської міської ради звернувся орендар будівлі колишнього кінотеатру «Дзвін» і вимагав не допустити створення музею. У міськраді зазначили, що не претендують на всю будівлю, а лише на окремі приміщення. У ТзОВ «Дзвін і К» пояснили, що підприємство утворили на базі рішення загальних зборів комунального кінотеатру у 2003 році з метою довготривалої оренди і подальшого викупу будівлі. Тоді міськрада мала оцінити цілісний майновий комплекс та укласти з компанією договір оренди. Частину приміщень обіцяли передати під музей. Управління культури ЛМР оскаржувало це рішення, бо стверджувало, що його ухвалили без їхнього погодження та без відповідного конкурсу. Натомість обласний господарський суд заборонив міськраді вчиняти будь-які дії щодо зміни правового статусу будівлі та щодо майна загалом. Судові провадження тривають і досі.