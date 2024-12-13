Подвір'я на вулиці Дорошенка, 35, де обвалилася стіна

У Львові комунальники проводять протиаварійні роботи у житловому будинку на Дорошенка, 35, де 28 листопада обвалилася стіна. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у п'ятницю, 13 грудня, розповів, що міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела виїзне засідання та погодила укріплення будинку.

«Проєктанти вже підготували план робіт. Детальну причину руйнування стіни буде відомо після отримання звіту експертизи», – написав Андрій Москаленко.

Будинок на Дорошенка, 35, де обвалилася стіна. Фото адміністрації Галицького району

В адміністрації Галицького району повідомили, що 28 листопада частково обвалилася стіна у житловому будинку. Крім цього, відшарувався додатковий шар цегли, який змурували наприкінці 80-х років, коли укріплювали стіни на рівні третього та четвертого поверхів. Місце обвалу розібрали працівники комунального підприємства «Айсберг».