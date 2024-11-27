Будинок на Перемиській,2 у Львові, де обвалилася стіна

У середу, 27 листопада, приблизно о 19:00, у житловому чотириповерховому будинку на вулиці Перемиській, 2 обвалилася несуча стіна на першому поверсі. У пресслужбі Львівської міської ради розповіли, що поранених чи травмованих немає.

Приміщення, де обвалилася стіна, є нежитловим. «Раніше звернень від мешканців цього будинку до міських служб не було. Проблема візуально себе не проявляла. Що стало причиною надзвичайної ситуації – з'ясовують фахівці», – пояснила голова Франківської районної адміністрації Оксана Пригода.

Стіна обвалилася на першому поверсі. Фото ЛМР

Мешканцям будинку запропонували безкоштовно тимчасово поселитися у готелі. Наразі будинок перевіряють всі міські служби, які встановлять, чи безпечно проживати у будинку.