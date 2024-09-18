За попередньою інформацією причина пожежі – підпал

У середу, 18 вересня, у Львові повністю згорів кінотеатр «Дзвін», що на вул. Шептицьких,45. Про це повідомили у Львівській міській раді.



«Сьогодні близько 06:00 год ранку здійнялася пожежа в кінотеатрі “Дзвін”, що біля памʼятника Бандери у Львові. Приміщення повністю вигоріло», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією причина пожежі – підпал. Постраждалих немає, натомість пошкоджені сусідні будівлі – бізнес та приватні помешкання.



Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи. До ліквідації займання залучали 40 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.

Усі фото Львівської міськради

Як повідомили у Львівській міськраді, цієї ночі у місті зафіксували серію можливих умисних підпалів. Відомо про вісім випадків. Коли представники Галицької районної адміністрації приїхали на місце пожежі в кінотеатрі «Дзвін», працівники ДСНС повідомили про ще кілька місць займань, які зафіксували цієї ночі. Зокрема, три у Галицькому районі: контейнерний майданчик на вул. Низький Замок, електрощитова на вул. Театральній та фасадні декорації на вул. Староєврейській. Також було два загоряння на контейнерних майданчиках на вул. Квітки-Основ'яненка і одне на вул. Бортнянського у Залізничному районі та ще одне на вул. Яцкова у Шевченківському районі. Всю інформацію щодо цих займань передали у правоохоронні органи.

Нагадаємо, у сквері на вулиці Шептицьких,45 неподалік костелу Ольги і Єлизавети у Львові у 1940-х роках спорудили Перший літній кінотеатр. Розмістили його на місці колишнього базару братів Гредель, як тимчасове місце для показів кіно. Оскільки інших кінотеатрів у цій частині Львова не було, він користувався популярністю. Відтак вирішили пристосувати його і до холодних пір року - так виник «Маяк». У 1960-х роках більшу частину репертуару складали індійські фільми. У 1990-х заклад перейменували на «Дзвін». Окрім показів кіно, там часто влаштовували концерти, але застаріла техніка вплинула на популярність кінотеатру, який занепав. Уже в 2000-х роках він не працював, а 2007 року місто вирішило передати споруду в оренду, щоб створити культурно-мистецький центр ім. Степана Бандери. Центр так і не зробили, але в березні 2019 року погодили створення комунального «Меморіального музею Гідності» на місці «Дзвону».

Після цього, як повідомляв Андрій Москаленко, до Львівської міської ради звернувся орендар будівлі колишнього кінотеатру «Дзвін» на вулиці Шептицьких, 45 і вимагав не допустити створення «Музею гідності» в одному з приміщень будівлі. У міськраді зазначили, що не претендують на всю будівлю, а лише на окремі приміщення. У ТзОВ «Дзвін і К» пояснили, що підприємство утворили на базі рішення загальних зборів комунального кінотеатру у 2003 році з метою довготривалої оренди і подальшого викупу будівлі. Тоді міськрада мала оцінити цілісний майновий комплекс та укласти з ТзОВ договір оренди. Частину приміщень обіцяли передати під музей. Управління культури ЛМР оскаржувало це рішення, бо стверджувало, що його ухвалили без їхнього погодження та без відповідного конкурсу. Натомість обласний господарський суд заборонив міськраді вчиняти будь-які дії щодо зміни правового статусу будівлі та щодо майна загалом. Судові провадження тривають і досі.