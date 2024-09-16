Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок»

Пожежа виникла в одному з житлових будинків на вулиці Олександра Довженка у Рахові. Через куріння в ліжку загинув місцевий мешканець. Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 16 вересня, пожежу у Рахові загасили до прибуття рятувальників.

«Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Довженка у Рахові надійшло о 06:02. На місці пожежі загинув чоловік. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 2 м2», – інформують в ДСНС.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила ZAXID.NET, що за попередньою інформацією чоловік курив у ліжку і загинув внаслідок отруєння чадним газом. Правоохоронці відкрили справу за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».