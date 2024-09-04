Пожежу на вулиці Ужгородській ліквідували за 45 хвилин

Пожежа виникла у прибудові до житлового будинку на вул. Ужгородській в Мукачеві. На місці події рятувальники виявили тіло 52-річного господаря.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 4 вересня, про пожежу повідомили мешканці вулиці Ужгородської, які через сильне загорання не наважилися гасити вогонь самотужки.

«Люди попередили рятувальників, які прибули за викликом, що всередині може знаходитися господар. Під час розвідки пожежі вони виявили в прибудові тіло власника», – інформують в ДСНС.

Пожежу загасили за 45 хвилин. Вогонь знищив прибудову площею 6 м2 та майно, яке знаходилося всередині. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.