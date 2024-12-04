Будинок від повного знищення вдалося врятувати

У вівторок ввечері, 3 грудня, у Зимній Воді, що поблизу Львова, під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Про це повідомили в ДСНС Львівщини.

Повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Зимна Вода на вул. Лугова до рятувальників надійшло о 19:45. Коли вогнеборці прибули на місце події, будинок був частково охоплений вогнем. Рятувальники, використовуючи апарати захисту органів дихання та зору, приступили до ліквідації пожежі та пошуку людей у будівлі.

З палаючого будинку винесли чоловіка. Рятувальники одразу розпочали реанімаційні заходи, тривалий час намагалися врятувати його, а згодом до них приєдналися медики. Незважаючи на всі зусилля, врятувати 55-річного чоловіка не вдалося. Рятувальники локалізували пожежу о 20:26 та ліквідували о 20:31. Будинок від повного знищення вдалося врятувати.

Як повідомили у Зимноводівській сільській раді територіальної громади, у пожежі постраждала ще одна людина. Їй оперативно надали медичну допомогу, стан наразі оцінюється як стабільний. За попередніми висновками фахівців, причиною загоряння стало занесення стороннього вогню.