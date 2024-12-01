Пожежа сталась в квартирі на восьмому поверсі

У неділю, 1 грудня, в 9-поверховому будинку на вул. Вигоди у Львові сталася пожежа, в якій загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на Левандівці о 10:40. О 10:55 пожежу вже локалізували, а об 11:02 вогонь загасили. Проте під час роботи в квартирі, де сталося займання, рятувальники виявили тіло чоловіка.

На місці події 15 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Фахівці встановлюють причину пожежі.