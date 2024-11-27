Пожежа сталася на вулиці Шандора Петефі у селі Баркасово Берегівського району

Ввечері 25 листопада на вулиці Шандора Петефі у селі Баркасово Берегівського району померли двоє людей. 60-річний мешканець села загинув на пожежі, а його 65-річна сусідка внаслідок розхвилювання отримала інфаркт. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, пожежа сталася в будинку, в якому проживала 89-річна жінка, доглядаючи за 60-річним сином з інвалідністю. Увечері вона розтопила піч і задрімала, а коли прокинулася – вся прибудова вже була заповнена димом.

Першою пожежу побачила сусідка, яка зателефонувала рятувальникам. Жінка так розхвилювалася, що померла від інфаркту. Пожежу загасили менш, ніж за годину.

«На місці пожежі рятувальники виявили тіло 60-річного чоловіка. Загалом полум’я пошкодило перекриття й покрівлю на площі 40 м2, а також речі домашнього вжитку», – зазначили в ДСНС.

У середу, 27 листопада, у поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що після подій в Баркасові відкрили два кримінальні провадження за ст. 115 ККУ з помітками «нещасний випадок» та «природна смерть».