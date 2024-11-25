Подія сталася у селі Верхнє Водяне Рахівського району

Надзвичайна подія сталася у селі Верхнє Водяне Рахівського району у ніч на 24 листопада. Посеред поля згорів Geely, всередині автомобіля виявили тіло 58-річного власника. Правоохоронці з’ясовують всі обставини.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 25 листопада, знищений вогнем Geely у полі поруч з вулицею Стара виявила мешканка Верхнього Водяного.

«Як вдалося з’ясувати, власник машини разом із друзями вночі повертався додому, заїхав на бездоріжжя й не зміг виїхати на автошлях. Товариші вирішили пішки дістатися до своїх помешкань, а сам 58-річний водій залишився ночувати в автомобілі», – розповіли рятувальники.

Тіло загиблого дістали з автомобіля і передали правоохоронцям. Вони з’ясовують обставини події.