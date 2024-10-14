Пожежа сталася у селі Кленовець Мукачівського району

Вранці 14 жовтня у селі Кленовець Мукачівского району сталася пожежа у будинку. В одній із кімнат виявили тіло 60-річної жінки. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу у Кленовці надійшло до Служби порятунку о 09:40. До приїзду рятувальників сусіди намагалися врятувати 60-річну господарку будинку.

«Дим, що виходив з вікна, помітив сусід, який негайно звернувся по допомогу до вогнеборців. Рідні та сусіди намагалися врятувати жінку, але в одній з кімнат виявили її тіло без ознак життя», – зазначили в ДСНС.

Пожежу ліквідували працівники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Мукачева. Вогонь знищив ліжко та пошкодив домашнє майно. Що стало причиною загорання, встановлюють правоохоронці.