З’їжджаючи з гори на лижах, 12-річна дитина впала та отримала важку травму голови

У середу, 8 січня, на гірськолижному курорті «Плай» у Львівській області під час катання на лижах 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та загинув. На місце викликали «швидку», проте медики не змогли врятувати дитину.

За попередніми даними Нацполіції Львівщини, з’їжджаючи з гори на лижах, 12-річна дитина впала та отримала важку травму голови. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя травмованому не вдалось. Хлопчик відпочивав на курорті із батьками, він є жителем Києва. На місці події працюють слідчі.

Першим про смерть дитини повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі, посилаючись на джерела серед керівництва курорту «Плай». За його даними, хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку, зробивши сальто у повітрі. За даними Глаголи, у дитини зупинилось серце.

Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва розповіла ZAXID.NET, що коли на місце приїхала «швидка», то уже проводились реанімаційні дії. Медики ще протягом 40 хвилин проводили серцево-легеневу реанімацію, проте врятувати дитину не змогли.