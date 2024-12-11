Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі

Правоохоронці оголосили підозри п’ятьом причетним до загибелі хлопця внаслідок обриву канатної дороги через річку Дніпро у Києві. Про це у середу, 11 грудня, повідомили у пресслужбі Нацполіції та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, у жовтні 2020 року департамент економіки Київської міськради оголосив конкурс з «Облаштування атракціону канатної переправи через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова». Згодом з переможцем конкурсу уклали договір. У 2024 році, після введення атракціону в експлуатацію, компанія передала його в оренду іншому підприємцю. Правоохоронці встановили, що проєктант атракціону зробив низку помилок.

«Зокрема використовувався канат, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначається, що перед передачею атракціону підприємцю проводилась експертиза канатної дороги, проте приватний експерт не звернув увагу, що на ній встановили неправильний канат.

Правоохоронці оголосили чотирьом фігурантам підозри у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Йдеться про проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, та підприємця, який управляв канатною дорогою з 2024 року. Колишнього інженера з технічного нагляду КП «Плесо» підозрюють у службовій недбалості. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 липня 2024 року у Києві обірвалася канатна дорога, яка проходила через Дніпро. На ній перебував 20-річний хлопець, який через обрив троса впав у річку. Наступного дня, 22 липня, рятувальники знайшли тіло хлопця.

Тоді повідомлялось, що канатна дорогу Kyiv Flyline завдовжки 500 м належить ТОВ «Активна країна», яке має мережу канатних доріг та тематичних парків у Києві. Kyiv Flyline підтвердили, що аварія сталася на атракціоні компанії.