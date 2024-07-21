Перехожі дістали обірваний трос без дівчини, яка каталася на канатній дорозі

У Києві обірвалася канатна дорога, яка проходила через Дніпро, повідомили у неділю, 21 липня, у пресслужбі КМДА. За даними адміністрації, на момент обриву троса атракціону на ньому перебувала дівчина, її розшукують у воді. Згодом у пресслужбі КМДА уточнили, що у воду впала не дівчина, а 20-річний хлопець.

Інцидент стався приблизно о 13:45 у поблизу пішохідного мосту у центральній частині Києва. У ДСНС Києва повідомили «УП», що перехожі витягнули трос атракціону, проте людини, яка впала разом із ним, на ньому не було.

«Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році», – заявили у КМДА.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці події працюють правоохоронці, п’ятеро водолазів та один катер.

У пресслужбі поліції Києва попередили, що через аварію на канатній дорозі ускладнений рух транспорту прилеглим шосе ускладнений.

Доповнено. О 16:30 у пресслужбі КМДА повідомили із посиланням на поліцію, що у річку впала не дівчина, а хлопець орієнтовно до 30 років.

«Станом на 16:00 обстежено 2500 м² дна річки. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – повідомили у пресслужбі КМДА.

У пресслужбі поліції уточнили, що на момент обриву троса на атракціоні перебував 20-річний хлопець.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2. ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки із загрозою загибелі людини) та ч. 3 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила загибель людини).

Що відомо про атракціон, на якому сталась аварія

Зазначимо, канатна дорогу Kyiv Flyline завдовжки 500 м належить ТОВ «Активна країна», яке має мережу канатних доріг та тематичних парків у Києві. Атракціон, який працює з 2021 року, сполучав правий берег Дніпра від Арки Свободи українського народу (колишня Арка Дружби народів) та Труханів острів та є найдовшою канатною дорогою такого типу.

У рубриці популярні запитання на сайті атракціону щодо його безпеки компанія заявила, що канатна дорога абсолютно безпечна.

«Це безпечно? На 100%. Устаткування Zipline – це сертифіковане обладнання, ролики із системою гальмування, надійна система кріплення пасажира», – йдеться на сайті.

Атракціон працював завдяки трьом тросам, які кріпляться до веж на берегах. За даними Kyiv Flyline, трос може витримати до 120 кг, мінімальна вага – 40 кг. Вартість проїзду 65 секунд на атракціоні коштує 800 грн.

До слова, раніше на території Арки Свободи українського народу працював тролей компанії SkyPark. У пресслужбі мережі повідомили, що обрив троса відбувся на атракціоні, який не належить компанії.

«Компанія SkyPark не брала участі ні в будівництві, ні в технічному обслуговуванні даного атракціону. Ми хочемо підкреслити, що тролей над Дніпром, який був у нашій власності, припинив свою діяльність ще у 2017 році через рейдерське захоплення», – повідомили на сторінці компанії.

Наразі на сайті атракціону та «Активної країни» ситуацію не прокоментували. Зауважимо, після інциденту Kyiv Flyline зробив приватним свій акаунт в Instagram – те саме відбулося і на сторінці «Активної країни».

У пресслужбі Офісу Генпрокурора нагадали, що у 2021 році прокуратура вже намагалася закрити атракціон, оскільки, за її даними, переможцем конкурсу на його будівництво стала компанія «без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу». Втім, того ж року Господарський суд міста Києва відхилив позов прокуратури.

«Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки», – заявили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За фактом обриву атракціону Офіс Генпрокурора розпочав розслідування.

Доповнено. 21 липня о 18:30 на сторінці Kyiv Flyline підтвердили, що аварія сталася на атракціоні компанії.

«Ми відчуваємо глибоке співчуття до родини загиблого, яка постраждала внаслідок трагедії на “Київ Флай Лайн”.

Ми розуміємо, що ця подія вразила багатьох, і ми зобов’язані з’ясувати причини, що призвели до цього нещасного випадку. Наша компанія має великий досвід в будівництві даних локацій. І для нас це також непоправна трагедія. Наша команда співпрацює зі слідством, яке розпочало ретельне розслідування цієї трагедії. Ми хочемо також встановити обставини та виявити, як це сталося», – повідомили у пресслужбі Kyiv Flyline.

Водночас у компанії повідомили, що мають необхідні документи та сертифікати для обладнання, а атракціон «проходить постійні перевірки та експертизи».