Інцидент стався на оглядовому колесі під час відключення електроенергії згідно з графіком погодинних вимкнень

У Івано-Франківську ввечері в суботу, 1 червня, через вимкнення електрики на колесі огляду застрягла мама з дитиною. Про це повідомив місцевий сайт «Курс»

Як повідомляється, інцидент стався під час відключення електроенергії згідно з графіком погодинних вимкнень.

Для того, щоб зняти людей з атракціону, довелося викликати працівників ДСНС і поліцію. Видання також опублікувало відео від очевидців, на якому зафіксовано роботу рятувальників. Вони вручну прокручували колесо огляду, аби жінка із сином могли зійти.

Додамо, що у неділю, 2 червня, на території Івано-Франківської області знову діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Відключення розпочнуться з 00:00 відповідно до черг. Аби не потрапити у неприємну ситуацію відстежуйте відключення електроенергії на Прикарпатті натиснувши тут.