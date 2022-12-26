Окрім Starlink, є й інші провайдери супутникового інтернету – український DataGroup та голландський Inmarsat

Через регулярні відключення, спричинені обстрілами енергетичної системи України росіянами, страждають не тільки електричні прилади, а й інтернет-з’єднання. При чому вимикається не лише звичайний Wi-Fi: мобільний інтернет теж «падає» до такого рівня, що підключити до нього ноутбук чи навіть відправити звичайне повідомлення в месенджері неможливо. Розповідаємо про 4 варіанти підключення до мережі, які можливі за відключення електропостачання.

Оптоволоконний інтернет

Оптоволоконний інтернет – це інтернет, який підключають через оптичні лінії зв’язку (скловолокно). Якщо у провайдера з енергопостачанням все гаразд, то у вас інтернет буде – як правило, провайдери ставлять акумулятори, яких вистачає на кілька годин.

Провести оптику можна у приватний чи багатоквартирний будинок: шукайте провайдерів, які використовують технології підключення FTTB, FTTH, PON, GPON. В Україні практично всі провайдери використовують оптоволоконні лінії зв'язку. Головне, щоб у районі підключення вже було побудовано мережу провайдера, інакше проводити окрему лінію для одного абонента буде занадто дорого.

Якщо ваш будинок підключений до оптоволоконної мережі – вважайте, що вам пощастило: все, що потрібно зробити, – забезпечити живлення для роутера за допомогою повербанка чи станції безперебійного живлення. Якщо ви підключені до мідної мережі, можна перейти на оптоволокно. Але доведеться набратися терпіння: провайдери кажуть, що зараз дуже великі черги на підключення. Вартість такої послуги стартує від 500 грн і залежить від довжини кабелю, регіону та об’єкту підключення.

Телефонна мережа

Можна повернутися до стареньких і повільних, але працюючих у блекаут технологій. Пам’ятаєте, як раніше інтернет підключали через телефонну лінію та ставили ADSL-роутер? Доведеться пошукати провайдера, який все ще використовує цю технологію – з великих гравців залишився «Укртелеком».

Схема роботи та ж: купіть два кабелі-адаптери, підключіть до живлення Wi-Fi та ADSL/VDSL-роутери та сподівайтеся, щоб у провайдера не було проблем з енергопостачанням. Вартість роутера становить приблизно від 1000 грн.

Мобільний інтернет з підсилювачем

Варіант для тих, хто користується домашнім інтернетом від мобільних провайдерів та має 3G/4G Wi-Fi-роутер. Якщо під час блекаутів у вас хоч трохи ловить мережу, є шанс посилити сигнал. Встановіть антену якомога вище (менше перешкод – кращий сигнал), підключіть обладнання до безперебійного живлення та користуйтеся. Коштує підсилювач від 1500 грн, проте доставка може затримуватися через значний попит.

Супутниковий інтернет

Окрім Starlink, є й інші провайдери – український DataGroup та голландський Inmarsat. Місцевий провайдер має більш демократичні ціни: вартість підключення з обладнанням – 3000 грн, тарифи безлімітні до 1000 грн на місяць. Щоправда, максимальна швидкість – 20 Мб/с. Крім того, супутниковому обладнанню потрібні відповідні умови – широкий огляд неба без дерев та високих будівель, а також безперебійне живлення.

За матеріалами В24, Provider

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