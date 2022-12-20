Безперебійне джрело живлення з батареєю допоможе не лише захистити техніку від перепадів напруги, а й забезпечити її роботу під час відключення електрики

Нестабільне енергопостачання – одна з найактуальніших в Україні проблем. Освітлення, робота побутових приладів, опалення, гаряча вода: все це залежить від роботи електромереж, які постійно перебувають під прицілом ворога. Коливання струму під час постійних вимкнень/відключень електрики можуть бути згубними для домашньої побутової техніки. Це може спричинити не лише перешкоди в роботі, а й повну несправність.

Чудовим варіантом, щоб не лише захистити техніку, а й дати можливість їй ще певний час попрацювати без світла, є встановлення джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Розповідаємо, що це таке, як його обрати і правильно використовувати.

Що таке безперебійник?

Джерела безперебійного живлення – це електронні прилади, які забезпечують безперервне електроживлення побутових пристроїв за відсутності живлення від мережі. Крім того, ДБЖ захищають побутову техніку від сильних перепадів напруги. Вони працюють за принципом накопичення електроенергії за допомогою акумулятора та її перетворення з подальшою віддачею, якщо виникає така потреба.

Заряджається безперебійник від загальної мережі, коли енергопостачання доступне. Тому завжди тримайте безперебійник під'єднаним до розетки. Так, від центральної електромережі на ДБЖ надходить постійний струм з напругою 220 В, після чого він перетворюється на змінний (12 В) і заряджає акумулятор. По суті, джерело безперебійного живлення поєднує в собі і акумуляторну батарею, і інвертор (перетворювач напруги), і зарядний пристрій.

До речі, не всі БЖД мають акумулятор, але це не проблема: батарею з потрібною ємністю до приладу можна встановити додатково.

Види джерел безперебійного живлення

Безперебійник для ПК – досить корисна річ для всіх, хто працює за ноутбуком чи стаціонарним комп'ютером. Системний блок і монітор комп'ютера надмірно чутливі, тому при різких стрибках напруги, ДБЖ може їх врятувати.

Безперебійник для котла забезпечує тривалу його роботу незалежно від того, є світло чи ні. Це надзвичайно актуально для власників двоконтурних газових котлів, які працюють на забезпечення гарячої води та обігріву одночасно.

Безперебійник для дому здатний продовжити роботу практично будь-яких пристроїв, якими ви звикли користуватися.

Типи безперебійників

​​Резервні (on-line) – чудово справляються з безперебійним живленням будь-яких побутових приладів. Вони завжди перебувають в режимі очікування, але як тільки вхідна напруга знижується або підвищується, відбудеться миттєве перемикання кінцевих споживачів на живлення від акумулятора. Резервний безперебійник ідеально підійде, якщо перебої зі світлом трапляються рідко. Перемикання побутової техніки на живлення від акумулятора відбувається за 10 мс. Звичайно, в загальному уявленні це дуже швидко, але для адекватної роботи приладів цього може бути недостатньо.

Лінійно-інтерактивні (line-interactive) ідеально підходять для живлення твердопаливних та газових настінних котлів. Адже завдання таких безперебійників – підтримати роботу циркуляційних насосів, властиву для цих видів опалення. Лінійно-альтернативні джерела безперебійного живлення працюють при підвищенні напруги в мережі до 300В і при зниженні до 180В. Забезпечує це, передбачений у їх конструкції, ступінчастий стабілізатор напруги. Інтерактивний безперебійник – це найкраще рішення для частих перебоїв енергопостачання. Перемикання побутових приладів на живлення від акумулятора відбувається за 2-5 мс.

З подвійним перетворенням (on-line) – найкраще рішення для захисту техніки від сильних стрибків у мережі та компенсації нестабільного сигналу. ДБЖ цього типу забезпечують стабільний сигнал і правильну синусоїдальність. Працюють вони при підвищенні напруги в мережі до 250В і при зниженні до 180В. Перемикання на роботу від акумулятора відбувається в ту ж секунду. Регулювання напруги здійснюється у режимі реального часу. Звичайно, коштують такі пристрої дорожче. Часто їх купують різні компанії для підтримки роботи серверів.

Як вибрати безперебійник?

Необхідно розрахувати споживану потужність комп'ютера, котла або іншої техніки, яку ви хочете живити від ДБЖ. Ці дані вказані в картці товару на сайті або документах, які завжди додаються до побутових приладів. Наприклад, потужності 1000 ВА достатньо лише для одного ПК. Джерело безперебійного живлення із зовнішнім акумулятором конфігурації long time, мабуть, найкращий вибір, якщо ви хочете якомога довше підтримувати роботу домашніх пристроїв.

Ємність акумуляторів джерела безперебійного живлення вказує на його потенціал, а саме скільки часу він зможе живити інші пристрої при повній зарядці.

Кількість вихідних роз'ємів живлення – що більше їх, то більше приладів можна підключати до безперебійника.

Дізнайтеся, чи можна підключати до ДБЖ, на який ви звернули увагу, додаткові акумулятори. Така можливість дозволить досягти ще більшої потужності.

Перевірте швидкість перемикання на акумулятори. Саме від них живляться підключені пристрої. Щоб вони безперебійно працювали навіть після відключення світла, швидкість перемикання повинна бути мінімальною.

Краще вибирати ДБЖ з широким діапазоном вхідної напруги та синусоїдальною (правильною) формою на виході.

ДБЖ повинен бути заземлений. У ряду пристроїв стабілізатор напруги буде непрацездатний якщо немає.

Потужність безперебійника

Розрізняють такі категорії ДБЖ в залежності від потужності:

Пристрої малої потужності – до 1000 ВА. Застосовуються для захисту персональних комп'ютерів. Найчастіше відносяться до резервного або лінійно-інтерактивного типу;

Пристрої середньої потужності – від 1000 До 5000 ВА. Чи можливо застосувати для невеликих локальних мереж або малих серверів. Зазвичай бувають інтерактивними, рідше – онлайновими;

Пристрої великої потужності – 5000 ВА і вище. Призначені для забезпечення безпеки серверів або великих груп комп'ютерів. Найчастіше відносяться до онлайнового типу.

При виборі конкретної моделі варто пам'ятати, що потужність повинна перевищувати на 20-30% пристрою, що підключається. Такий запас потрібен для коректної роботи пристрою.

Скільки може працювати котел від безперебійника?

На це впливають і безперебійник для котла з акумулятором, і сам котел опалювання. Наприклад, якщо потужність котла 100 Вт, а ємність батареї 45 А/год., то опалення в будинку можна підтримувати ще приблизно 4,5 год. Але це лише приблизні розрахунки.

Цікавий факт. Частою причиною виходу ДБЖ з ладу є комахи: вони люблять тепло, а високовольтні компоненти ДБЖ виділяють його в надлишку. Ці прилади можуть вийти з ладу через замикання, причиною якого є саме комахи. Отож часте прибирання в приміщеннях, де працюють ДБЖ, це обов'язковий пункт, якщо хочете, щоб безперебійник вам довго прослужив.

За матеріалами Епіцентру та F.ua

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