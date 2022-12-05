За допомогою акумулятора та інветора можна заживити газовий котел та інші побутові прилади

У зв'язку з частими відключеннями електроенергії українці шукають способи, як забезпечити свої домівки теплом і комфортними умовами без світла. Власники приватних будинків скуповують електрогенератори, а мешканці квартир дивляться на портативні електростанції. Однак з цими двома варіантами стає дедалі важче, адже ціни на них зростають буквально щодня і очікувати на прилад доводиться дуже довго.

Існує ще один варіант, як можна забезпечити роботу побутової техніки та інших пристроїв в момент знеструмлення. Для цієї потреби ідеально підійде досить компактний та безшумний тяговий гелевий акумулятор, який видає струм з номінальною напругою 12 В. Але відомо, що більшість домашніх пристроїв працюють від змінного струму з напругою 220 В. Для перетворення 12 на 220 В необхідно купити інвертор. Розповідаємо, як обрати інвентор для дому і правильно його підключити.

Що таке інвертор?

Інвертор – це прилад для перетворення постійного струму в змінний зі зміною напруги. Відбувається це за допомогою цифрової схеми на силових транзисторах. Тому інвертори мають другу назву – перетворювачі 12-220В.

Види інверторів:

Зварювальний інвертор – частотний перетворювач, що працює при високих напрузі та силі струму; застосовуються вони для зварювання та різання.

Інвертор для сонячних батарей – конвертує постійний струм сонячної панелі на змінний, що далі використовується в домашній мережі для живлення різних пристроїв.

Автомобільний інвертор – перетворювач напруги 12-220 В; конвертує постійний струм автомобільного акумулятора на змінний. Завдяки такому приладу в автомобілі можна заряджати смартфон, ноутбук, планшет і навіть електробритву.

Інвертор для дому – перетворювач напруги 12-220 В, який може забезпечити живленням більшість електроприладів вдома.

Як обрати інвертор для дому?

Обираючи інвертор для дому, варто звернути увагу на його характеристики:

Потужність. Потрібно розрахувати, скільки споживають домашні пристрої, які ви плануєте підключати до альтернативного джерела живлення. До отриманої цифри слід додати ще 20-30%. Потужність кожного приладу в будинку можна переглянути в характеристиках. Так, наприклад, телевізор з рідкокристалічним дисплеєм споживає 200 Вт, ноутбук – 250 Вт, холодильник – 200 Вт, пральна машина – 2500 Вт, електроплита – 1500 Вт, праска – 200 Вт, електродриль – 1000 Вт, електробритва – 25 Вт.

На окрему увагу заслуговує пікова потужність – це показник максимального навантаження, при якому перетворювач не вийде з ладу і продовжить працювати. Але на постійній основі з піковим навантаженням він, звичайно, не впорається.

Напруга. Завжди вивчайте вказану в картці товару або інструкції з експлуатації напругу для інвертора. Якщо ви хочете купити потужний перетворювач, врахуйте, що акумулятор теж повинен віддавати більше струму. Але віддача струму в акумуляторних батареях (АКБ) має обмеження, тому може знадобитися кілька таких приладів, що паралельно з'єднуються. Крім того, бажано вибирати інвертор 12-220 з функцією стабілізації напруги. Адже побутова техніка не любить перепадів і здатна витримати лише до 10% коливань.

Синусоїдальність:

Правильна синусоїдальність напруги.Складна схема перетворення цього типу приладів підвищує його ціну. Але це того варте: на виході отримуємо ідентичний по формі до мережевого сигнал з більш високою точністю підтримки напруги. Саме такий інвертор – це ідеальний варіант для газового котла. Також можна купити перетворювач із правильною синусоїдою та підключати до нього будь-яку техніку без обмежень.

Модифікована (апроксимована) синусоїдальність напруги має східчасту форму та спрощену схему перетворення. Ціна таких приладів, звичайно, нижча. Але з їхньою експлуатацією є нюанси. Всі пристрої з електродвигунами змінного струму або трансформаторними блоками живлення, наприклад, компресори, насоси та газові котли, працювати не будуть або будуть, але некоректно. А ось побутова техніка та електроніка з імпульсним блоком живлення функціонуватиме без проблем.

Як підключити інвертор до акумулятора

Підключення акумуляторів виконується товстими кабелями. Вони можуть бути у комплекті (LogicPower/VoltPolska) або їх потрібно докупити (Must, PowMr, EAsun). Якщо вони у комплекті, то єдине що потрібно зробити правильно – це не переплутати плюс і мінус.

Якщо ж кабель потрібно докупити, це найкраще зробити у магазині, який зразу і виконає обтиск наконечників кабелю. Марка кабелю може бути ПВ-3 українських виробників. Перетин кабелю обирається відповідно від напруги акумуляторної батареї і потужності інвертора. Складніші комбінації краще питати у спеціаліста, але якщо приєднувати лише один-два акумулятори, то можна скористатись наступними умовами:

Напруга 12 В, потужність 1 кВт = перетин не менше 35 мм2.

Напруга 12 В, потужність 500 Вт = перетин не менше 16 мм2.

Напруга 24 В, потужність 1 кВт = перетин не менше 25 мм2.

Напруга 24 В, потужність 500 Вт = перетин не менше 10 мм2.

Довжина кабелю повинна бути мінімальна. Найкраще, коли інвертор з акумуляторами будуть у наявності, розмістити їх у запланованому місці та виміряти потрібну довжину кабелю. Надлишкова довжина – втрати енергії на нагрів того таки кабелю.

Перед підключенням до мережі потрібно виставити параметри типу акумулятора, струму заряду – це все завжди гарно і до деталей описано в інструкції.

Найпростіше підключення ДБЖ від LogicPower/VoltPolska. В них вхід і вихід змінного струму реалізований звичайними розеткою і вилкою. Отож, до прикладу, відключаєте ваш котел від розетки, підключаєте до виходу ДБЖ. А тоді вхід ДБЖ підключаєте у щойно звільнену розетку у квартирі.

Інвертори типу Must чи PowMr підключаються через клемні колодки. Тому для їх підключення потрібно докупити провід, як от ШВВП 3 х 2,5 мм2, штекер та зовнішню розетку. Все залежно від монтажу, та у найпростішому варіанті достатньо і цього.

Якщо ж хочете інтегрувати інвертор у мережу квартири, підключивши на нього декілька споживачів від електрощитової квартири, то тут є чи не єдина вимога – нульова шина на виході інвертора має бути окремою від нульової шини входу на інвертор. Тобто у щитовій потрібно мати дві роздільні нульові шини (1 і 2 на схемі нижче), як і у схемах підключення генератора. Хоча деякі інвертори дозволяють використовувати спільну нульову шину і про це вказано в інструкції. Якщо ж не вказано – шини повинні бути розділені.

Деякі інвертори, як от Must, мають окремий вмикач для інвертора, то це останній крок для запуску системи.

За матеріалами Епіцентру та Texty.org

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