Світло відключатимуть у містах і селах по всій області, відповідно до 6 черг (14 підчерг)

У четвер, 23 травня, на території Івано-Франківської області знову діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Відключення розпочнуться з 00:00 відповідно до черг. Про це повідомляє прес-служба «Прикарпаттяобленерго».

Як повідомили у «Прикарпаттяобленерго», світло відключатимуть у містах і селах по всій області, відповідно до 6 черг (14 підчерг). Дізнатися свою чергу вимкнень можна на сайті АТ «Прикарпаттяобленерго» за кнопкою «Графіки вимкнень» або у Viber-боті підприємства за номером особового рахунку.

Час і тривалість відключення електроенергії наразі точно спрогнозувати неможливо. Згідно з даними «Прикарпаттяобленерго», у четвер, 23 травня, відключення плануються за таким орієнтовним графіком:

1.1 підчерга – з 18:00 до 20:00

1.2 підчерга – з 18:00 до 20:00

2.1 підчерга – з 20:00 до 22:00

2.2 підчерга – з 20:00 до 22:00

3.1 підчерга – з 04:00 до 06:00 та з 22:00 до 24:00

3.2 підчерга – з 22:00 до 24:00

4.1 підчерга – з 22:00 до 24:00

4.2 підчерга – з 00:00 до 02:00 та з з 20:00 до 22:00

5.1 підчерга – з 00:00 до 02:00

5.2 підчерга – з 02:00 до 04:00

6.1 підчерга – з 17:00 до 20:00

6.2 підчерга – з 10:00 до 14:00

6.3 підчерга – з 14:00 до 17:00

6.4 підчерга – з 14:00 до 17:00

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії в Івано-Франківській області запровадили із 16 травня. Причина – критична ситуація в енергетичній системі України, яка виникла внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетики. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».