Погодинного графіка відключень на Прикарпатті поки нема

Внаслідок російських обстрілів української енергосистеми на Прикарпатті застосували аварійне відключення електроенергії. Ввечері 15 жовтня світло вимикали періодично для двох з десяти черг. Однак в регіоні наразі не запроваджували графіки погодинних відключень електроенергії.

За повідомленнями «Прикарпаттяобленерго», аварійні відключення електроенергії в Івано-Франківській області застосовували 15 жовтня з 18:00 до 22:38, перемикаючи періодично 2 з 10 черг аварійних вимкнень.

«Графіки аварійних вимкнень застосовуються екстрено в разі дефіциту обсягів електроенергії. Вони не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки», – розповіли енергетики.

Яка різниця між графіками аварійних та погодинних вимкнень

Графіки аварійних вимкнень (ГАВ) вводяться без попередження та не містять інформації про тривалість знеструмлень або конкретних адрес споживачів. Вони разові, короткочасні, непередбачувані, вводяться при виникненні аварійних ситуацій. Про введення ГАВ можна дізнатися лише по факту вимкнення.

Чим відрізняються графіки аварійних і погодинних вимкнень світла. Інфографіка «Прикарпаттяобленерго»

Графіки погодинних вимкнень (ГПВ) – це перелік конкретних населених пунктів та вулиць, які будуть знеструмлені у певні години за 6 чергами (кожна з них поділена ще на 2 підчерги). ГПВ розробляються заздалегідь обленерго, погоджуються з органами місцевого самоврядування та НЕК «Укренерго». Тобто, вони заздалегідь заплановані, час вимкнень і тривалість відомі завчасно.

Де знайти свою чергу на відключення?

Наразі в Івано-Франківській області не застосовують графіки погодинних вимкнень. З переліком із 10 черг аварійних відключень електроенергії з населеними пунктами області можна на сайті «Прикарпаттяобленерго».

Додамо, що 16 жовтня, за вказівкою НЕК «Укренерго», у всіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Графіки застосовуватимуться в повному обсязі 5 черг з 16:00 до 24:00.

