19 грудня відбулися репатріаційні заходи

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 19 грудня, повідомив, що Росія передала Україні ще 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям», – йдеться у повідомленні.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.





Відзначають, що повернути тіла бійців вдалося за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, 19 серпня до України повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців, серед них були ті, хто помер у російському полоні.