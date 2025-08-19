У вівторок, 19 серпня, до України повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців, серед них є ті, хто помер у російському полоні. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула тіла військових, які захищали країну на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках. Зазначається, що п’ятеро військовослужбовців загинули під час перебування у російському полоні. Вони були у списках важкохворих та важкопоранених, яких мали обміняти у межах стамбульських домовленостей.

«Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян», – наголошується у повідомленні.

Українські фахівці проведуть низку експертиз, щоб встановити особи загиблих. Після цього тіла передадуть родичам для поховання.

Репатріаційні заходи вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших силових структур.

Нагадаємо, 16 червня завершилася репатріація 6 тис. загиблих захисників України, яка відбувалася у п’ять етапів у межах домовленостей під час переговорів у Стамбулі. Під час експертиз фахівці встановили, що Росія передала кілька тіл своїх військових замість українських захисників.