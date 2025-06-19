Росія передала Україні тіло свого солдата

Під час репатріаційних заходів Росія передала тіло свого солдата замість захисника України. Про це у четвер, 19 червня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Ігоря Клименка, Росія навмисно ускладнює Україні ідентифікацію та змішує тіла російських військових з тілами українців.

Зокрема, Росія передала Україні тіло позначене як №192/25. На ньому була форма зразка Збройних сил Росії. При ньому виявили паспорт громадянина Росії, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира військової частини №52 від 26 грудня 2023 року та жетон з написом: «ВС РОССИИ МТ-146004».

МВС України встановило особу померлого, це – Алєксандр Вікторович Бугайов 1974 року народження. Він був військовослужбовцем 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії (в/ч 35390). Прикметно, що його родичі розшукували з березня 2025 року, після того, як він зник біля Новомихайлівки на Донеччині.

«Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам [...] Поки Україна повертає кожного свого воїна – з ім’ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває», – наголосив Ігор Клименко.

Зауважимо, що у вівторок, 17 червня, начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський повідомив, що серед повернутих під час обміну захисників виявили тіло російського військового.

«Російського солдата ідентифікували за жетоном російської федерація та номером жетона. При ньому зверху була українська форма, а всередині – форма російського солдата», – цитує «Суспільне» Віктора Бачинського.

За словами Віктора Бачинського, тіло російського солдата відправили у Вінницю, Україна намагатиметься повернути його Росії.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду перемовин у турецькому Стамбулі українська та російська делегації домовилися здійснити кілька обмінів військовополоненими. Також сторони домовилися здійснити обмін загиблими військовими.

16 червня Україна завершила процес репатріації загиблих у межах домовленостей у Стамбулі, який був здійснений у п’ять етапів. Загалом в межах обміну Україна отримала 6057 тіл.