Росія намагалася передати Україні тіла росіян під виглядом полеглих українців
Зі слів президента Зеленського, робота щодо обміну тілами полеглих розпочнеться після завершення обміну військовополоненими
Росія планувала передати тіла ліквідованих російських окупантів разом із полеглими українськими військовими під час обміну. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресбрифінгу 4 червня.
Президент розповів, що Україні вдалось отримати документи російської сторони, в яких ішлося, що Росія ідентифікувала лише 15-20% тіл загиблих військових.
«Тому так і домовилися, що підготуймося всі правильно, щоб була чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими та нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо в нас уже був приклад», – сказав Володимир Зеленський.
Окрім того, глава держави зауважив, що процес підготовки до обміну тілами військових розпочнеться після завершення обміну військовополоненими. За його даними, цими вихідними, 7-8 червня, РФ готова передати 500 військових. Наразі Україна не отримала від РФ списки для обміну, хоча Київ неодноразово наполягав на цьому.
До слова, у межах останнього репатріаційного заходу 16 травня до України повернули тіла 909 полеглих українських захисників.
Нагадаємо, 2 червня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в межах другого раунду переговорів між делегаціями України, Росії та Туреччини сторони домовилися про нові обміни «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також – молодих солдатів віком 18-25 років.
Окрім того, делегати домовилися про повернення 6000 тіл загиблих українських захисників. Також українська сторона передала Росії список з кількох сотень українських дітей, яких незаконно депортували до РФ.