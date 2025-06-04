Росія планувала передати тіла ліквідованих російських окупантів разом із полеглими українськими військовими під час обміну. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресбрифінгу 4 червня.

Президент розповів, що Україні вдалось отримати документи російської сторони, в яких ішлося, що Росія ідентифікувала лише 15-20% тіл загиблих військових.

«Тому так і домовилися, що підготуймося всі правильно, щоб була чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими та нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо в нас уже був приклад», – сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, глава держави зауважив, що процес підготовки до обміну тілами військових розпочнеться після завершення обміну військовополоненими. За його даними, цими вихідними, 7-8 червня, РФ готова передати 500 військових. Наразі Україна не отримала від РФ списки для обміну, хоча Київ неодноразово наполягав на цьому.

До слова, у межах останнього репатріаційного заходу 16 травня до України повернули тіла 909 полеглих українських захисників.

Нагадаємо, 2 червня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в межах другого раунду переговорів між делегаціями України, Росії та Туреччини сторони домовилися про нові обміни «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також – молодих солдатів віком 18-25 років.

Окрім того, делегати домовилися про повернення 6000 тіл загиблих українських захисників. Також українська сторона передала Росії список з кількох сотень українських дітей, яких незаконно депортували до РФ.