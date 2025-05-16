До України повернули тіла 909 полеглих військовослужбовців

У межах репатріаційних заходів у п’ятницю, 16 травня, до України повернули тіла 909 полеглих українських захисників. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, Україна повернула тіла військовослужбовців, які загинули на:

Курахівському напрямку

Покровському напрямку

Бахмутському напрямку

Вугледарському напрямку

Луганському напрямку

Запорізькому напрямку

Сумському напрямку

Харківському напрямку

Також до України повернули тіла українських військових з російських моргів.

«Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

У пресслужбі Координаційного штабу повідомили, що тіла полеглих військових вдалося повернути у співпраці з СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, ДСНС та інших силових та безпекових структур України. Крім того, штаб висловив вдячність за сприяння у репатріації Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Найближчим часом слідчі та судмедексперти встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, у березні Україна також повернула тіла 909 загиблих на війні захисників.