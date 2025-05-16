Україна повернула тіла понад 900 загиблих військовослужбовців
Тіла військових повернули зі сходу та півночі України, а також з російських моргів
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У межах репатріаційних заходів у п’ятницю, 16 травня, до України повернули тіла 909 полеглих українських захисників. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
За даними Коордштабу, Україна повернула тіла військовослужбовців, які загинули на:
- Курахівському напрямку
- Покровському напрямку
- Бахмутському напрямку
- Вугледарському напрямку
- Луганському напрямку
- Запорізькому напрямку
- Сумському напрямку
- Харківському напрямку
Також до України повернули тіла українських військових з російських моргів.
«Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.
У пресслужбі Координаційного штабу повідомили, що тіла полеглих військових вдалося повернути у співпраці з СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, ДСНС та інших силових та безпекових структур України. Крім того, штаб висловив вдячність за сприяння у репатріації Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Найближчим часом слідчі та судмедексперти встановлять особи загиблих.
Нагадаємо, у березні Україна також повернула тіла 909 загиблих на війні захисників.