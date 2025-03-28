Україна повернула тіла понад 900 полеглих захисників
Слідчі встановлять особи загиблих, після цього тіла передадуть родичам
Україна повернула тіла 909 полеглих військовослужбовців. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
В результаті репатріаційних заходів Україні вдалося повернути тіла бійців, які захищали країну на:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку.
Також вдалося повернути тіла загиблих захисників, які перебували у моргах на території Росії.
У координаційному штабі зазначили, що полеглих військовослужбовців вдалося повернути завдяки співпраці з СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також поверненню загиблих бійців сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Слідчі разом з судмедекспертами встановлять особи загиблих, а потім тіла передадуть родичам для поховання.
Нагадаємо, 14 лютого, до України повернули тіла 757 полеглих захисників. Більшість з них захищали Україну на Сході.