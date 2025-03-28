Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Після встановлення осіб, тіла захисників передадуть родичам

Україна повернула тіла 909 полеглих військовослужбовців. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В результаті репатріаційних заходів Україні вдалося повернути тіла бійців, які захищали країну на:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку; ⁠

Бахмутського напрямку; ⁠

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку.

Також вдалося повернути тіла загиблих захисників, які перебували у моргах на території Росії.

У координаційному штабі зазначили, що полеглих військовослужбовців вдалося повернути завдяки співпраці з СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також поверненню загиблих бійців сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Слідчі разом з судмедекспертами встановлять особи загиблих, а потім тіла передадуть родичам для поховання.

Нагадаємо, 14 лютого, до України повернули тіла 757 полеглих захисників. Більшість з них захищали Україну на Сході.