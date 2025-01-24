До України повернули понад 700 загиблих захисників

Україна повернула тіла 757 загиблих військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За результатами репатріаційних заходів до України вдалося повернути 451 захисника з Донецького напрямку, 71 військового повернули з Бахмутського напрямку, ще 51 військовослужбовця з Вуглегірського напрямку, 13 воїнів – з Луганського напрямку, та 137 полеглих бійців з Запорізького напрямку. Крім того, до України повернули 34 загиблих бійців з моргів на території Росії.

Полеглих захисників за допомогою ЗСУ транспортували до державних установ. Слідчі правоохоронних органів та судово-медичні експерти найближчим часом встановлять особи загиблих, а потім передадуть тіла родичам.

Зазначається, що над поверненням полеглих захисників працювали Генштаб ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші силові структури. Також поверненню військовослужбовців справ Міжнародний комітет Червоного Хреста.