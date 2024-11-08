Особи репатрійованих воїнів встановлять судмедексперти

У п’ятницю, 8 листопада, Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За даними Координаційного штабу, більшість українських військовослужбовців, тіла яких вдалося повернути, загинули на території Донеччини. Зокрема, 320 із них полягли на Донецькому напрямку, а ще 89 – на Бахмутському.

«Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ», – повідомили у пресслужбі Координаційного штабу.

До повернення тіл загиблих українських захисників долучилися СБУ, МВС, Офіс омбудсмена, Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ЗСУ, ДСНС та інші структури. У Координаційному штабі висловили особливу подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у поверненні загиблих військових.

Зазначається, що репатрійовані тіла та останки українських оборонців перевезуть до визначених державних установ, де судмедексперти та правоохоронці встановлять їхні особи.

Нагадаємо, 18 жовтня Україна повернула тіла ще понад 500 полеглих військовослужбовців. За сприяння низки українських служб вдалося репатріювати загиблих на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках.