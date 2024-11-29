Україна повернула тіла загиблих захисників

Україна повернула тіла 502 загиблих військовослужбовців. Про це у п’ятницю, 29 листопада, повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

До України вдалося повернути тіла 397 військовослужбовців з Донецького напрямку, 24 військовослужбовця повернули з Луганського напрямку, ще 64 – з Запорізького напрямку. Також вдалося повернути 17 загиблих з моргів на території Росії.

Збройні сили України перевезли тіла загиблих захисників до державних установ. Правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, а потім передадуть тіла родичам.

Зазначається, що до повернення полеглих захисників долучилися Генштаб ЗСУ, Служба безпеки України, міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші силові структури.

Нагадаємо, 8 листопада, Україна повернула тіла 563 загиблих захисників. Більшість репатрійованих військових загинули на Донецькому напрямку.