Тіла полеглих захисників направлять на експертизу для встановлення їхніх осіб

У п’ятницю, 14 лютого, до України повернули тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

В межах репатріаційних заходів в Україну повернули тіла бійців, які воювали на:

Курахівському напрямку;

Покровському напрямку;

⁠Бахмутському напрямку;

Вугледарському напрямку;

Луганському напрямку;

Запорізькому напрямку.

Також Україна повернула тіла воїнів, які перебували у російських моргах.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», – повідомили у Коордштабі.

У Координаційному штабі висловили подяку силовим та правоохоронним структурам України, які сприяли поверненню тіл військовослужбовців, а також Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 24 січня Україна повернула тіла понад 700 загиблих військовослужбовців – понад 450 із них воювали на Донецькому напрямку. Полеглих захисників за допомогою ЗСУ транспортували до державних установ.