До України повернули тіла 757 загиблих військовослужбовців
Більшість військових полягли на сході України
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У п’ятницю, 14 лютого, до України повернули тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
В межах репатріаційних заходів в Україну повернули тіла бійців, які воювали на:
- Курахівському напрямку;
- Покровському напрямку;
- Бахмутському напрямку;
- Вугледарському напрямку;
- Луганському напрямку;
- Запорізькому напрямку.
Також Україна повернула тіла воїнів, які перебували у російських моргах.
«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», – повідомили у Коордштабі.
У Координаційному штабі висловили подяку силовим та правоохоронним структурам України, які сприяли поверненню тіл військовослужбовців, а також Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, 24 січня Україна повернула тіла понад 700 загиблих військовослужбовців – понад 450 із них воювали на Донецькому напрямку. Полеглих захисників за допомогою ЗСУ транспортували до державних установ.