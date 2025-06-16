Останній етап повернення тіл відбувся із використанням автотранспорту

У понеділок, 16 червня, до України повернули ще 1245 тіл загиблих громадян, зокрема військовослужбовців. П’ятий етап репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі завершився, повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

«Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

Правоохоронці та судово-медичні експерти здійснять експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Зазначимо, останній етап репатріаційних заходів відбувався із використанням автотранспорту. За даними СБУ, інші чотири етапи повернення тіл відбувалися за допомогою залізниці, що дозволили у прискореному режиму доставляти тіла полеглих військових до установ у різних регіонах для ідентифікації.

Нагадаємо, репатріація тіл відбулася у межах домовленості за результатами другого етапу переговорів між українською та російською стороною 2 червня в Стамбулі – тоді сторони домовилися про повернення до України 6000 тіл загиблих українців. Повернення тіл загиблих українців розпочалося 11 червня – тоді до України повернули 1212 полеглих військовослужбовців.

Другий етап репатріації відбувся 13 червня – Росія повернула Україні 1200 тіл, які, ймовірно, належать українським оборонцям. Наступного дня, 14 червня, Коордштаб підтвердив повернення ще 1200 тіл українців. 15 червня відбувся четвертий етап повернення загиблих, в межах якого Україна повернула ще 1200 тіл.

Нагадаємо, після завершення переговорів голова української делегації та міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни у форматі «всіх на всіх» для важкопоранених та тяжкохворих військовополонених, а також для молодих солдатів від 18 до 25 років.

Крім того, Умєров повідомив про домовленість щодо повернення тіл 6000 загиблих військовослужбовців. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що потрібно «дуже ретельно вивчити це питання». За його словами, росіяни опізнали лише 15% з 6000 загиблих, і навіть намагалися передати Україні тіла росіян під виглядом полеглих українців.